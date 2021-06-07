مصر تكشف نسب فعالية اللقاح المصنع داخلها



عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قالت وزارة الصحة والسكان المصرية، إن لقاح «سينوفاك» أثبت فاعلية بنسبة 91% على المفحوصين من الفئات العامة، وذلك وفقًا للدراسات الإكلينيكية التي أُجريت على اللقاح في 7 دول مختلفة شملت (البرازيل - شيلي - تركيا - إندونيسيا - الصين - هونج كونج - الفلبين)، لافتة إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح «سينوفاك» سيحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوماً (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى.

وأضافت الصحة المصرية، أن مصر من الدول الأولى في العالم التي اتخذت خطوة تصنيع لقاح فيروس كورونا «سينوفاك»، والذي حصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية، حيث تمت متابعة التجارب الإكلينيكية والأبحاث العلمية حتى إتمام اتفاقية تصنيع اللقاح بمصر، والتوصل لأسعار منافسة ضمن الاتفاق.

وأشارت إلى أنه جارٍ العمل على إنتاج الدفعة الأولى من لقاحات «سينوفاك» في مصر، وذلك ضمن اتفاقية نقل التكنولوجيا والتصنيع الموقعة بين كل من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وشركة سينوفاك الصينية، وذلك بمقر مجلس الوزراء المصري في شهر أبريل الماضي، لافتة إلى أن عملية إنتاج اللقاحات تمر بمراحل عدة بدايةً من إجراء اختبارات تحليل المواد الخام في معامل هيئة الدواء المصرية، ثم مراحل التعبئة، والاعتماد، وإجراء دراسات الثبات، كما ستخضع الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها فور الانتهاء من التصنيع.

وأعلنت استقبال 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «سينوفاك» الصينية، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.