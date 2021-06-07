بوتين يصادق على الانسحاب من "الأجواء المفتوحة"

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين على قانون تنسحب روسيا بموجبه رسميا من معاهدة السماوات المفتوحة للحد من التسلح والتي تسمح برحلات استطلاع غير مسلحة فوق الدول الأعضاء فيها.

وكانت روسيا تأمل في أن يبحث بوتين مع الرئيس الأميركي جو بايدن المعاهدة عندما يلتقيان هذا الشهر في قمة بجنيف.

وتسمح "اتفاقية السماء المفتوحة" التي أبرمت عام 1992 وتضم أكثر من 30 دولة، بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة، تابعة للدول الأعضاء، في أجواء بعضها البعض، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دورا مباشرا في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.