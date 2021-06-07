عشرات القتلى والجرحى في اصطدام قطارين بباكستان

قتل 30 شخصا على الأقل وأصيب 50 آخرون في إصطدام قطاري ركاب صباح اليوم الاثنين في منطقة جوتكي في السند جنوبي باكستان، وفقا لتقارير محلية.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية أن الحادث وقع بعد اصطدام قطار ميلات اكسبرس وقطار سير سيد أكسبريس.

واصطدم الأخير الذي كان متوجها من لاهور إلى كراتشي، بالأول بعد أن خرج عن مساره أثناء توجهه من كراتشي إلى سرجودها، ما أدى لإنقلاب عربات من قطار ميلات إكسبريس.

وقال عثمان عبد الله نائب مفوض جوتكي إن 30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 50 آخرون في الحادث. لكنه قال إن المسؤولين يواجهون صعوبة في إنقاذ المواطنين بعد انقلاب العربات، مضيفًا أن عدد القتلى مرشح للزيادة.

وأضاف أن ما بين 13 إلى 14 عربة خرجت عن مسارها في الحادث بينما تعرض ما بين 6 إلى 8 عربات للدمار بالكامل.