مصادر لـ«الاتحاد»: مخاوف أممية من «التصعيد» في ليبيا.. واجتماع لـ«5+5»

حسن الورفلي (بنغازي- القاهرة)

كشفت مصادر عسكرية ليبية عن ترتيبات تجريها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعقد اجتماع اللجنة العسكرية الليبية «5+5» خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحة أن البعثة الأممية تخشى انهيار وقف إطلاق النار، وتسعى لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في اتفاق جنيف الموقع في أكتوبر 2020.

وأشارت المصادر الليبية، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن البعثة الأممية لاحظت حالة التصعيد في الخطاب الإعلامي والرسمي خلال الأيام الماضية، مؤكدة أنها تسعى لدعم السلطة الجديدة، وحثها على الالتزام بخريطة الطريق، وما أقره ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف.

وأوضحت المصادر أن أطرافاً إقليمية ودولية تتخوف من تجدد العمليات العسكرية في البلاد خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن تحذيرات وصلت القائد الأعلى للجيش محمد المنفي من انهيار وقف إطلاق النار، مشيرة إلى وجود تحركات تجري للحفاظ على الهدنة، وتجنيب البلاد الصراعات المسلحة مجدداً.

وفي طرابلس، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، أن المجلس مستمر في ضم الشباب الليبي المؤهل للمؤسسة العسكرية، من مختلف المدن الليبية، والتي يعمل المجلس الرئاسي جاهداً على توحيدها ودعمها.

وأعرب اللافي، خلال كلمة في احتفال تخريج الدفعة 51 بكلية الدفاع الجوي في مصراتة، عن أمله في الارتقاء، بالمؤسسة العسكرية لتكون درع الأمة الليبية، وحصنها المنيع.

وقبل أيام، أصدر عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي بياناً اعتبر فيه الاستعراض العسكري للجيش الوطني الليبي، بمناسبة ذكرى عملية الكرامة تصرفاً أحادياً.

في سياق متصل، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة: إن حكومته مستعدة لدعم أي مشروع حقيقي لتحديث الجيش الوطني الليبي تكون مسيرته الدفاع عن ليبيا، وضخ دماء جديدة من الشباب، واستيعابهم، وتدريبهم، وتهيئتهم بشكل احترافي.

وأكد الدبيبة خلال مراسم تخريج الدفعة 51 لطلبة الكلية العسكرية والدفعة الثالثة للطلبة الجامعيين الدارسين بكلية الدفاع الجوي بمدينة مصراتة، تطلعه لرؤية الخريجين في مناصب قيادية بالجيش الليبي في أقرب وقت ممكن.

وفي شرق ليبيا، قرر القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أمس، ترقية الفريق عبد الرازق الناظوري إلى رتبة فريق أول.

مقتل اثنين بهجوم انتحاري في سبها

ذكرت الشرطة ومسؤولون ومسعفون بمدينة سبها أن انفجاراً وقع عند نقطة تفتيش بالمدينة الواقعة في جنوب ليبيا، أمس، وهو ما أدى إلى مقتل شخصين أحدهما ضابط كبير بالشرطة. وكشف مصدر أمني أن السيارة من نوع «هيونداي» انفجرت فور وصولها إلى وسط البوابة بين آليات وأفراد تابعين لوزارة الداخلية. وتابع: «جرى نقل بعض المصابين على الفور إلى مستشفى المدينة».