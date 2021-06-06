لندن: متحور «دلتا» معدٍ أكثر بـ40 %

لندن (أ ف ب)

أفاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس، بأن متحور «دلتا» من فيروس «كورونا»، الذي يهدد رفع ما تبقى من قيود في المملكة المتحدة، ينتقل 40 في المئة أكثر من المتحور «ألفا» الذي كان سائداً في البلاد. وقال هانكوك لشبكة «بي بي سي»، نقلاً عن أبحاث مجموعة علمية تقدم المشورة للحكومة: «إن أفضل تقدير لميزة التزايد، كما نسميها هو نحو 40 في المئة». وأضاف وزير الصحة: إنه رغم زيادة عدد الإصابات الجديدة بـ«كوفيد-19»، إلا أن عدد المرضى في المستشفيات ما يزال مستقراً.وأكد أن غالبية حالات الاستشفاء تتعلق بأشخاص لم يتم تطعيمهم.