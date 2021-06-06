إعلان وفاة قائد جماعة «بوكو حرام» الإرهابية

أعلن في تسجيل صوتي، اليوم الأحد، وفاة قائد جماعة «بوكو حرام» الإرهابية التي تنشط في نيجيريا أبوبكر شيكاو.

وقالت وكالة «رويترز» للأنباء، إنها حصلت على تسجيل صوتي، اليوم الأحد، يعلن فيه متحدث، يقول إن من تنظيم داعش الإرهابي، وفاة أبوبكر شيكاو.

وقال الشخص في التسجيل الصوتي، إن شيكاو توفي في حدود 18 مايو الماضي بعد تفجير عبوة ناسفة عندما لاحقه مقاتلو داعش في أعقاب معركة.

وسبق أن أعلنت وفاة شيكاو، أكثر من مرة.

وأعلن قبل أسبوعين، أن قائد بوكو حرام أصيب بجروح بالغة إثر محاولة للانتحار تفادياً لأسره من عناصر مرتبطين بتنظيم «داعش» الإرهابي في شمال شرقي نيجيريا.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) آنذاك، أنه، بعد معارك مع مقاتلين من تنظيم «داعش» المتشدد، حوصر أبو بكر شيكاو ورجاله، في معقلهم غابة «سامبيسا»، فيما حاول زعيم بوكو حرام إنهاء حياته كي لا يقع في الأسر، حيث أطلق رصاصة في صدره اخترقت كتفه، وأُصيب بجروح خطيرة.