وزيرا خارجية السعودية والكويت يبحثان تعزيز العمل المشترك

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)" إن الجانبين عقدا "جلسة مباحثات رسمية أكدا فيها أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بما يترجم العلاقات الوطيدة والراسخة التي تجمع البلدين، ويحقق تطلعات الشعبين نحو مزيد من التقدم والرفاه".

تأتى زيارة وزير الخارجية الكويتي للسعودية بعد أقل من أسبوع من الزيارة التي قام بها ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى المملكة لأول مرة منذ توليه المسؤولية في أكتوبر من العام الماضي.