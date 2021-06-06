هذه آخر تطورات انتشار كورونا في العالم

هذه آخر تطورات انتشار كورونا في العالم في ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة اليوم الأحد:

- المتحوّر "دلتا" أكثر تفشيا

حذّر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك من أن المتحور، الذي قد يحول دون رفع ما تبقى من قيود في المملكة المتحدة، أكثر تفشيا بنسبة 40 بالمئة من المتحوّر "ألفا" الذي كان سائدا في البلاد.وقال هانكوك لشبكة "بي بي سي"، نقلا عن أبحاث مجموعة علمية تقدم المشورة للحكومة، إن "أفضل تقدير لميزة التزايد، كما نسميها (...) هو حوالى 40 بالمئة".

وأكد أن غالبية حالات الاستشفاء تتعلق بأشخاص لم يتم تطعيمهم.

بريطانيا هي البلد الأكثر تضررا في أوروبا مع ما يقرب من 128 ألف وفاة، وقد طعمت 40 مليون نسمة بجرعة لقاح واحدة على الأقل، في حين تلقى أكثر من 27 مليون شخص جرعة ثانية.

لكن وصول متحور "دلتا"، الذي رصد أول مرة في أبريل في الهند وهو السائد الآن في المملكة المتحدة، وفق التقديرات، صار يطرح شكوكا حول إمكانية رفع آخر القيود في 21 يونيو.

- أكثر من 3,7 ملايين وفاة في العالم

تسبب فيروس كورونا بوفاة 3,723,381 شخصا في العالم منذ أبلغ عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة، اليوم الأحد عند الساعة 10,00 ت غ.

- الدول الأكثر تضررا من الجائحة

الولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (597,377) والإصابات (33,357,240)، وفق أرقام جامعة "جونز هوبكنز".تليها البرازيل بتسجيلها 472,531 وفاة و16,907,425 إصابة، ثم الهند مع 346,759 وفاة (28,809,399 إصابة) والمكسيك مع 228,754 وفاة (2,432,280 إصابة) والبيرو مع 186,073 وفاة (1,980,391 إصابة).

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

تعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.