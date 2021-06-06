مصر.. حقيقة ظهور سلالات جديدة من إنفلونزا الطيور

شعبان بلال (القاهرة)

كشف مسؤول مصري عن حقيقة انتشار مرض إنفلونزا الطيور في بلاده بعد الإعلان عن وجود تسجيل أول حالة بشرية بإحدى السلالات الجديدة في دولة الصين. ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المصرية، الدكتور محمد القرش، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار مرض إنفلونزا الطيور في بعض مزارع الدواجن أو ظهور سلالة H10N3 التي تم تسجيل أول حالة بشرية منها في دولة الصين. وقال القرش لـ «الاتحاد»، إن مصر خالية تماماً من العترة H10N3 التي ظهرت في دولة الصين وأثارت الجدل مؤخراً، موضحاً أنه يتم عمل مسح من خلال فرق التقصي النشط وكذلك رصد الحدود لأخذ عينات من الطيور المهاجرة. وأكد المسؤول المصري أن السلالة التي سُجلت في الصين من العترات ضعيفة الضراوة «low pathogenic strain»، موضحاً أنها ليست عترة ممرضة. وشدد على أنه حتى الآن لم يثبت وجود أي إصابة، سواء في أي مكان داخل بلاده، أو حتى في الطيور الوافدة والمهاجرة، مؤكداً أن نشر هذه الشائعات قد يؤثر على جهود الدولة المصرية في تنمية الإنتاج الداجني والموقف الوبائي لمصر. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً كبيراً بعد أن أصيب رجل صيني يبلغ من العمر 41 عاماً من إقليم جيانغسو شرق الصين بسلالة (H10N3) كأول حالة تصاب بهذه السلالة من إنفلونزا الطيور، حيث نُقل للمستشفى في 28 أبريل نيسان بعد إصابته بحمى وأعراض أخرى.

