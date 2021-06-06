العراق: إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف عين الأسد

أعلن الجيش العراقي، اليوم الأحد عن إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، في هجوم هو الثاني بطائرة مسيرة مفخخة ضد هذه القاعدة التي تضمّ أميركيين منذ شهر.

وقامت بطاريات الدفاع الجوي "سي رام" التي وضعها الأميركيون للتصدي للهجمات التي تكثفت، بإسقاط طائرتين مسيرتين فجراً فوق القاعدة الجوية الواقعة في منطقة الأنبار الصحراوية.

وقبل ساعات من ذلك، استهدف هجوم صاروخي آخر ليلاً مطار بغداد "لم يسفر عن ضحايا أو أضرار"، بحسب الناطق باسم التحالف الدولي، الكولونيل واين ماروتو.