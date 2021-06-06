قتلى في فيضانات وانهيارات أرضية بسريلانكا

قال مسؤولون في سريلانكا اليوم الأحد إن الأمطار الغزيرة التي أعقبتها انهيارات أرضية وفيضانات تسببت خلال

اليومين الماضيين في مقتل 14 شخصًا على الأقل وأثرت على أكثر من 250 ألف شخص آخرين، مع تحذيرات من استمرار الأحوال الجوية السيئة.

وتركزت الأمطار الموسمية الجنوبية الغربية في الأجزاء الغربية والجنوبية والوسطى من البلاد وأدت إلى انهيارات أرضية في عدة مناطق، وفقا لمسؤولي مركز إدارة الكوارث في البلاد.

ولقيت أسرة مكونة من أربعة أفراد حتفها يوم السبت بعد أن طمرهم انهيار أرضي في أراناياكا، على بعد حوالي 90 كيلومترًا شرق كولومبو.

وقال المركز إن الضحايا الآخرين قتلوا أيضا في انهيارات أرضية أو جرفتهم الفيضانات أو الأنهار.

وقال المسؤولون إن غالبية السكان المتضررين تمكنوا من البقاء في منازلهم بينما تم إجلاء حوالي 20 ألف شخص.

وفي الوقت ذاته، استمر ارتفاع منسوب المياه في نهرين رئيسيين يمران عبر الإقليم الغربي، الذي يشتمل على العاصمة، مع استمرار هطول الأمطار اليوم.

وأضافت الظروف الجوية السيئة عبئًا على السلطات المنهمكة بالفعل في فرض قيود السفر على مستوى الجزيرة لمنع انتشار كوفيد.19-وسجلت سريلانكا ما متوسطه 40 حالة وفاة بكوفيد19- و 3000 إصابة يوميًا خلال الأسبوع الماضي.

وكان من المقرر رفع قيود السفر يوم غد الاثنين، ولكن بدلا من ذلك تم تمديدها لمدة أسبوع آخر .