اعتداءات مسلحة على قوات الأمن في الأردن

اعلنت مديرية الأمن العام عن إصابة أربعة من صفوف القوة الامنية التي تتعامل مع اعمال الشغب في لواء ناعور وهم قيد العلاج.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية تعاملت مساء امس السبت مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قام بها مجموعة من الاشخاص في منطقة ناعور ونتج عن تلك الأعمال إصابة أربعة من رجال الأمن العام وجرى إسعافهم إلى المستشفى وهم قيد العلاج. بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

واكد الناطق الإعلامي ان القوة الامنية ما زالت تتعامل مع عدد من مثيري الشغب ولم تسمح لهم باختراق القانون والتعدي وتعطيل سير الحياة العامة وسيتم التعامل معهم بكل حزم.