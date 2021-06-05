«البرلماني الدولي» يدين أحكام الإعدام الحوثية بحق نواب يمنيين

جنيف (وكالات)

أدان المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي التدابير العقابية الجماعية التي اتخذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد عدد من البرلمانيين اليمنيين وأفراد عائلاتهم، معربًا عن قلقه الشديد إزاء الأحكام التعسفية الباطلة بإعدام 46 نائبا يمنيا.

واعتبر المجلس الذي يتكون من رؤساء البرلمانات العالمية الأعضاء في الاتحاد، في قراره المعتمد عن دورته الأخيرة تلك الأحكام بمثابة «فتوى» تبيح دماء أعضاء مجلس النواب لكل من يستطيع الوصول إليهم لقتلهم.

وأكد أن تلك الإجراءات تشكل خطراً مباشرا ووشيكا على حياة النواب المعرضين لها، مُشددًا على ضرورة حماية حقوق الإنسان لأعضاء مجلس النواب والشعب اليمني.

وقال الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شنجونج، إن الاتحاد سوف يتخذ الإجراءات اللازمة لإحاطة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمنظمات الأممية المختصة بالانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيون اليمنيون من قبل الميليشيات الحوثية.