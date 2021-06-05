فيضانات غير مسبوقة في الأمازون

ارتفع منسوب المياه في نهر «ريو نيجرو» في منطقة الأمازون في البرازيل إلى مستوى غير مسبوق بعد هطول الأمطار الغزيرة هناك.وذكرت بوابة «جي 1» الإخبارية البرازيلية، أن منسوب المياه وصل، السبت، إلى 30 متراً في مدينة «ماناوس الكبرى»، وهو أعلى مستوى له منذ بدء التسجيل في عام 1902.

وتضررت أكثر من 24 ألف أسرة في ماناوس من جراء الفيضانات.

ويتدفق نهر «ريو نيجرو» إلى الأمازون بالقرب من ماناوس. ويخضع النهر لتقلبات شديدة في مواسم الأمطار ومواسم الجفاف.

وكان أدنى مستوى للنهر هو الذي وصل إليه عام 2010، حيث انخفض إلى مستوى 13.63 متر.

تعرضت ولاية الأمازون البرازيلية بأكملها مؤخراً لفيضانات شديدة وأعلنت حالة الطوارئ في 48 مدينة من أصل 62 بها.

دمرت الفيضانات أجزاء كبيرة من المحاصيل في المجتمعات الريفية. ومع ذلك، حل الجفاف الشديد في أجزاء أخرى من البرازيل.

وربما يتسبب انخفاض مستوى المياه في خزانات السدود بهذه المناطق في نقص ومشاكل بمصادر الطاقة.