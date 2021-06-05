نيجيريا تحجب «تويتر» إلى أجل غير مسمى

أبوجا (أ ف ب)

أعلنت الهيئات المشغلة للاتصالات في نيجيريا، أمس، أنها امتثلت لتوجيهات حكومية بحجب تويتر إلى أجل غير مسمى، بعد يومين من حذف شبكة التواصل الاجتماعي الأميركية العملاقة تغريدة نشرت على حساب الرئيس محمد بخاري لخرقها قواعد الموقع.

وأفاد الناطق باسم وزارة الثقافة والإعلام سيغون أديمي، في بيان، بأن «الحكومة الفدرالية علّقت إلى أجل غير مسمى أنشطة خدمة التدوين القصير وشبكة التواصل الاجتماعي تويتر في نيجيريا».

وأكدت هيئة مشغّلي الاتصالات المرخّصة في نيجيريا، أن أعضاءها تلقوا أوامر رسمية من لجنة الاتصالات النيجيرية، المنظمة للقطاع رسمياً، بحجب تويتر.

وذكرت أنه إجراء تقييم للطلب «امتثل» أعضاؤها بناء عليه للأوامر.

وأكدت مجموعة ممثلة لشركات الاتصالات المحلية هي «رابطة شركات اتصالات نيجيريا» أنها تعمل مع السلطات «لضمان حل مسألة تعليق أنشطة تويتر، على وجه السرعة».