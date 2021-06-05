ماكرون يشيد بدبلوماسية هذه الدولة العربية

أفاد قصر الإليزيه في باريس، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشاد بـ«دبلوماسية التوازن» التي تنتهجها الحكومة في العراق.

جاء ذلك خلال اتصال بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأضافت الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون خلال الاتصال الذي تم الجمعة «ذكّر بعزمه على مواصلة التزامه من أجل الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط»، وشجع خصوصاً «على تسهيل إجراء مشاورات في بغداد بين القوى الإقليمية».

وأضاف بيان الإليزيه، أن ماكرون «أعرب أيضاً عن دعمه لرئيس الوزراء في جهوده للتهدئة، وإبقاء العراق في منأى من التوترات الإقليمية».

كما أبلغ الرئيس الفرنسي، رئيس الوزراء العراقي «قلقه حيال الأحداث الأخيرة التي وقعت في بغداد»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.