مجزرة راح ضحيتها مئة مدني في دولة أفريقية

تشهد منطقة الساحل الأفريقية هجمات إرهابية يروح ضحيتها مئات المدنيين الأبرياء.

في هذا السايق، أفادت مصادر أمنية ومحلية بمقتل نحو مئة مدني في بلدة «سولهان» في شمال بوركينا فاسو، ليل الجمعة السبت، في هجوم هو الأكثر دموية في هذا البلد منذ بدء الأعمال الإرهابية عام 2015.وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس: إنّ الهجوم حدث «ليل الجمعة السبت حين شنّ مسلّحون عملية دامية في سولهان، في إقليم ياغا» في شمال البلاد. وأضاف أن «الحصيلة، التي لا تزال مؤقتة وتتحدث عن مئة قتيل، رجال ونساء».

وأكّدت الحكومة وقوع الهجوم وحصيلة القتلى.

وشنّ المسلحون هجوماً حول الساعة الثانية صباحاً ضد موقع منظمة «متطوعين للدفاع عن الوطن» وهي قوات مدنية لمكافحة الإرهابيين تدعم الجيش الوطني، قبل أن يهاجموا منازل وينفذوا «إعدامات»، على ما قال مصدر محلي.

كانت منظمة «متطوعين للدفاع عن الوطن» أنشئت في ديسمبر 2019 بهدف دعم جيش بوركينا فاسو.

وتتألف القوة من مدنيين يتلقون تدريباً عسكرياً لمدة 14 يوماً على استخدام الأسلحة الصغيرة والتكتيكات العسكرية. وهم ينفذون مهام مراقبة وجمع معلومات وحماية إلى جانب القوات المسلحة والشرطة.

وأفاد مصدر أمني ثانٍ: «بالإضافة للحصيلة البشرية الفادحة الأسوأ حتى اليوم، أضرمت النيران في منازل والسوق»، مشيراً إلى أن «الحصيلة المبدئية لمئة قتيل قد ترتفع».

وأعلنت السلطات الحداد الوطني لثلاثة أيام تنتهي مساء الاثنين.

كانت سولهان، الواقعة على بعد 15 كيلومتراً من «سيبا» المدينة الرئيسية في ياغا قرب الحدود مع مالي، مسرحاً لعدد كبير من الهجمات خلال السنوات الأخيرة.

وفي 14 مايو، زار وزير الدفاع شريف سي وكبار قادة الجيش «سيبا» لطمأنة السكان أن الحياة عادت لطبيعتها بعد عدة عمليات عسكرية.

يأتي الهجوم الأخير الذي شنه مسلحون يشتبه بأنهم إرهابيون بعد ساعات من هجوم آخر مساء الجمعة في تاداريات في نفس المنطقة، وأسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل.