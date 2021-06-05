أزمة محمد رمضان تصل البرلمان.. ما القصة؟



عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



طالبت عضو مجلس النواب المصري النائبة إيناس عبد الحليم بمحاسبة الفنان محمد رمضان واتهامه بالتأثير على الاقتصاد المصري وحركة البورصة المصرية، فضلاً عن تأثيره السلبي على تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الدولة ونجحت بها خلال السنوات الماضية، ويضعف ثقة المواطن في إيداع أمواله في البنوك المصرية.

واستنكرت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب الفيديو الخاص بالفنان محمد رمضان والذي تم نشره على صفحته الرسمية عبر الساعات الماضية، والذي يؤكد على أن البنك الذي يتعامل معه حجز على أمواله، دون أن يكشف عن سبب الحجز، ولكن ما حدث هو حكم قضائي بسبب الطيار المتوفى أبو اليسر ولا دخل للدولة فيه.



وأوضحت عضو مجلس النواب أنه لابد أن يدرك الجميع أن الفنان شخص مسؤول، كل كلمة لا بد أن تكون محسوبة أولاً قبل أن ينطق بها، مطالبة بمحاسبته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفق مواد القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كان الفنان محمد رمضان، أعلن عن تحفظ أمواله في البنوك، حيث قال في فيديو نشره عبر حسابه الخاص على «إنستجرام»: «صباح الخير.. صحيت النهاردة على اتصال من البنك، بيقولي الدولة تحفظت على فلوسي في البنوك، وأنا وكل ما أملك ملك بلدي، وللعلم معايا فلوس في بيتي قد فلوسي اللي في البنك ومستورة»