وفاة شخص إثر حادث اصطدام في قطار الحرمين بمكة

أدى حادث اصطدام لقطار الحرمين في مكة المكرمة، اليوم السبت، لوفاة شخص كان متواجد بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي للقطار.



وأكدت شركة المشاريع السعودية الإسبانية المشغلة لقطار الحرمين السريع، خبر وفاة رجل، بسبب وجوده على مسار القطار.

وقالت الشركة في بيان إن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة صباح السبت، بسبب وجود شخص بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي، على بعد 4 كيلومترات من محطة مكة المكرمة.