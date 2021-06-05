أدى حادث اصطدام لقطار الحرمين في مكة المكرمة، اليوم السبت، لوفاة شخص كان متواجد بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي للقطار.
وأكدت شركة المشاريع السعودية الإسبانية المشغلة لقطار الحرمين السريع، خبر وفاة رجل، بسبب وجوده على مسار القطار.
وقالت الشركة في بيان إن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة صباح السبت، بسبب وجود شخص بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي، على بعد 4 كيلومترات من محطة مكة المكرمة.
#قطار_الحرمين:— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) June 5, 2021
وقوع حادث اصطدام لشخص كان متواجد بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي على بُعد 4 كم من محطة #مكة_المكرمة مما أدى إلى وفاته رحمه الله pic.twitter.com/ra12S1VFVx