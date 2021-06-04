مقتل 70 عنصراً من «الشباب» الإرهابية في الصومال

مقديشو (وكالات)

أكد المتحدث باسم الجيش الصومالي العقيد علي حاشي، القضاء على أكثر من 70 عنصراً من ميليشيات حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، بمنطقة «ورتا جيلابل» في محافظة «شبيلي الوسطى».

وقال المسؤول العسكري الصومالي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أمس: إن الجيش تمكن من تحرير عدة قرى من فلول ميليشيات الشباب الإرهابية، وأن المنطقة باتت تحت سيطرة قوات الجيش الصومالي، مشيراً إلى أن الجيش كبد العناصر الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح.

وفي سياق متصل، قتل ضابط رفيع يدعى محمد عبدالواحد من قادة الحملة العسكرية على الحركة الإرهابية في تلك المناطق.