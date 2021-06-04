إصابة 25 شخصاً في حريق بمخيم للنازحين شمالي العراق

هدى جاسم (بغداد)

أدّى حريق في مخيم للنازحين، أمس، في إقليم كردستان بشمال العراق إلى احتراق 400 خيمة، فيما أُصيب 25 شخصاً بجروح.

ونقل 8 جرحى إلى المستشفى إثر إصابتهم بضيق تنفس بعدما اندلعت النيران في مخيم «شاريا» الواقع في محافظة دهوك المنطقة المحاذية لتركيا والذي يضمّ أكثر من 12 ألف نازح يقطنون ما مجموعه 4 آلاف خيمة، وفق مدير المخيم سردار محمد. وأخمد الحريق بالكامل، لا سيما بعد الاستعانة بطائرات مروحية وعشرات سيارات الإطفاء، على ما أفاد مسؤول إعلام دائرة الهجرة والمهجرين وإغاثة النازحين في محافظة دهوك كاروان اتروشي، مضيفاً أنه سيجري تشكيل لجنة لكشف ملابسات الحادث وتعويض المتضررين.

وأفاد الناشط المدني سعيد خوديده أن منظمات خيرية بدأت بتقديم مساعدات عاجلة لمن احترقت خيمهم، فيما يفترض العمل على نصب خيم جديدة اعتباراً من اليوم السبت، وفق المسؤولين.

وقال المتحدث باسم المديرية بيوار عبد العزيز في بيان، إن الحريق أسفر عن احتراق قرابة 400 خيمة. وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، مؤكداً البدء بالتحقيق لمعرفة أسبابه.

يذكر أنه منذ إعلان هزيمة تنظيم «داعش» في العراق في يوليو 2017 لا يزال هناك 1.3 مليون نازح في مقابل 3.2 مليون في عام 2016 وفق الأمم المتحدة.