أخبار مطمئنة حول فيروس كورونا هذا الأسبوع

أظهرت البيانات الخاصة بفيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع أخباراً مطمئنة حول الجائحة التي تضرب العالم منذ ديسمبر 2019.

وأوضحت الأرقام، التي تعتمد على إحصاءات رسمية صادرة عن الدول، تباطؤ الوباء الناجم عن الفيروس وتراجع الوفيات الناجمة عنه للأسبوع الخامس على التوالي في العالم، لا سيما في آسيا وأوروبا.في ما يلي التطورات الأسبوعية المهمة، المأخوذة من قاعدة بيانات وكالة فرانس برس.

- انخفاض الإصابات مقارنة بالأسبوع السابق:

مع تسجيل 466,400 إصابة يومية في العالم هذا الأسبوع، انخفض المؤشر مرة أخرى بنسبة 15% مقارنة بالأسبوع السابق، وفقاً لتقرير أعدته وكالة فرانس برس حتى أمس الخميس.

بدأ المؤشر يسجل صعوداً مستمراً اعتباراً من 20 فبراير، بعد انخفاض لم يسبق له مثيل استمر أكثر من شهر في بداية العام انخفضت خلاله الإصابات بمقدار النصف لتسجل نحو 355 ألف إصابة يومية.

- تراجع حاد للوباء في آسيا وأوروبا:

تباطأ الوباء بشكل ملحوظ هذا الأسبوع في آسيا (-28%) وأوروبا (-13%). تسجل هاتان المنطقتان ستة من أكبر سبعة تباطؤات خلال الأسبوع. فقد لوحظ الانخفاض الأكبر في السويد (-36%، 1200 إصابة جديدة يومياً) ثم في النيبال (-35%، 5000) والهند (-33%، 153,300) وإيطاليا ( -31%، 2700) وأوكرانيا (-30%، 2300) واليابان (-29%، 3200).

كما تباطأ الوباء، بشكل حاد، في الولايات المتحدة وكندا (-28%) هذا الأسبوع وتباطأ في الشرق الأوسط (-6%).

- التسارعات الرئيسية:

أفغانستان هي الدولة التي تسارع فيها انتشار الوباء أكثر من غيرها (+86%، 1100 إصابة جديدة في اليوم) من بين البلدان التي سجلت ما لا يقل عن 1000 إصابة يومية خلال الأسبوع الماضي.

تليها المملكة المتحدة (+ 42%، 3700) وبوليفيا (+41%، 3100) والمكسيك (+35%، 3000) والفيليبين (+35%، 6800).

- أعلى الإصابات:

تظل الهند، على الرغم من التباطؤ في عدد الإصابات إلى حد بعيد، الدولة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالقيمة المطلقة هذا الأسبوع (153,300 إصابة يومية)، تليها البرازيل (65900+ 3%) والأرجنتين (31600، +2%) وكولومبيا (24100، +19%) والولايات المتحدة (16000، -29%).

بالنسبة إلى عدد السكان، تظل الدولة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات هذا الأسبوع هي أرخبيل جزر المالديف (1151 لكل 100,000 نسمة) والأوروغواي (692).

- تراجع الوفيات الناجمة عن كورونا:

كما تسجل الهند أعلى الوفيات اليومية (3300 وفاة يومياً هذا الأسبوع) تليها البرازيل (1800) والمكسيك (815) والأرجنتين (530) وكولومبيا (520).

على الصعيد العالمي، انخفضت الوفيات اليومية هذا الأسبوع لتبلغ 11165 وفاة يومياً بتراجع نسبته 5%.