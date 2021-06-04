الاتحاد الأوروبي يوضِّح موقفه من براءات اختراع لقاحات كورونا

قدّم الاتحاد الأوروبي اقتراحاً، اليوم الجمعة، إلى منظمة التجارة العالمية بشأن خطة عمل متعددة الطرف تكفل زيادة المعروض من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ودعا التكتل إلى رفع القيود عن الصادرات، ولكن من دون دعم رفع براءات الاختراع عن اللقاحات المضادة لمرض «كوفيد-19» الذي تريده الولايات المتحدة.

وأعربت المفوضية الأوروبية عن تحفظاتها عن اقتراح تعليق حماية الملكية الفكرية للقاحات، الذي تطلبه دول، مثل الهند وجنوب أفريقيا ولاقى أخيراً دعم الإدارة الأميركية.

وأعربت المفوضية، في بيان، عن «عدم الاقتناع بأنّ (ذاك) الاقتراح سيوفّر في الوقت الحاضر أفضل سبيل لبلوغ هدف توزيع اللقاحات التي يحتاج إليها العالم في صورة ملحة على نطاق واسع وفي الوقت المناسب».

وأفادت متحدثة باسم المفوضية بأنّ «الاتحاد الأوروبي تقدّم باقتراح من أجل خطة عمل متعددة الأطراف ومتينة بغية زيادة إنتاج اللقاحات والعلاجات، وضمان استفادة عالمية بلا معوقات».

ودعت بروكسل أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى «التأكد بداية من إمكان عبور اللقاحات والعلاجات، وكذلك مكوّناتهما الحدود بلا حواجز».

ولفتت المتحدثة الأوروبية إلى «وجوب تشجيع» منتجي اللقاحات على «زيادة إنتاجهم وسط ضمان وصول الدول المعوزة إليه وبأسعار منخفضة».

ويلفت الاقتراح الأوروبي إلى إمكان تحفيز الدول لـ«اتفاقات الترخيص» العقدية بين الشركات، ولكن أيضاً الاستثمار في مواقع إنتاج في الدول النامية.

كما اقترح الاتحاد الاستفادة من «أوجه المرونة» التي يوفّرها نظام الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية بهدف «تسهيل اللجوء إلى التراخيص غير العقدية» التي تمنحها سلطة وطنية من دون الحاجة إلى اتفاق مع حامل براءة الاختراع، ويحصل ذلك تبعاً لآلية مستقلة، ويكون مقروناً بتعويض لصاحب الملكية.

ورأت المفوضية الأوروبية أنّ الإطار القائم «يتيح هذه المرونة (...) إنّها أداة مشروعة خلال الوباء، ويمكن استخدامها سريعاً حيثما يقتضي الأمر».