هل ترفع بريطانيا قيود كورونا رغم موجة تفش جديدة؟

تضاعفت تقريبا وتيرة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إنجلترا في الأسبوع الأخير من مايو الماضي في الوقت الذي باتت فيه السلالة المتحورة "دلتا" أكثر انتشارا مما أثار المخاوف بشأن خطط البلاد لرفع القيود.

ومن المقرر رفع القيود المفروضة لمكافحة تفشي مرض كوفيد-19 في إنجلترا يوم 21 يونيو الجاري. لكن الانتشار السريع للسلالة "دلتا"، التي ظهرت في الهند أول مرة ويعتقد أنها أسرع انتشارا من غيرها، يهدد الآن هذه القرار.

وقال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، يوم الأربعاء، إنه سيلزم الحذر بشأن رفع القيود. لكن ليس هناك شيء في البيانات الحالية يدعو إلى تأجيل ذلك.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ما يقدر بواحد من بين كل 640 شخصا في إنجلترا أصيب بكوفيد-19 في الأسبوع المنتهي يوم 29 مايو بالمقارنة بواحد من بين كل 1120 في الأسبوع السابق، وهو ما يشير إلى أعلى نسبة إصابة منذ النصف الأول من أبريل.