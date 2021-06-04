بوتين يكشف عن هدف يسعى إليه خلال قمته مع بايدن

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن هدف مهم سيسعى لتحقيقه خلال لقاء القمة المرتقب بينه وبين الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال بوتين، في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، إنه سيسعى لايجاد سبيل لتحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن خلال القمة المنتظرة.

وأوضح بوتين «علينا إيجاد سبيل لتنظيم هذه العلاقات التي هي اليوم في أدنى مستوياتها».

يلتقي الرئيسان في قمة هي الأولى من نوعها منذ وصول بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة في يناير الماضي.

ستعقد القمة، المرتقبة على نطاق واسع، بين الزعيمين يوم 16 يونيو الجاري في مدينة جنيف بسويسرا.

كان بايدن أعلن، الأسبوع الماضي، أنه سيبلغ نظيره الروسي بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع قضايا حقوق الإنسان.