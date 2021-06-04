وفاة 6 أطفال وإصابة 25 في حريق بمؤسسة عقابية بمصر

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر مصري مطلع عن وفاة 6 أطفال وإصابة نحو 25 آخرين في حريق نشب داخل أحد المؤسسات العقابية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتهدف لإعادة تقويم الأطفال. وصرح المصدر لـ"الاتحاد" أنه يجري في الوقت الحالي معاينة النيابة العامة المصرية لجثث الأطفال وحالة المصابين بعد نقلهم للمستشفيات القريبة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأشار المصدر إلى أن الواقعة حدثت نتيجة ماس كهربائي، ما أدى لوقوع الحريق، حيث توفى الأطفال نتيجة الاختناق نافيا أن يكون هناك أي شجار تسبب في الحريق. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بشكل عاجل، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق للوصول للتفاصيل كاملة للحادث الذي أدى لوفاة الأطفال.

