بايدن يكشف مبادرة لتوفير ملايين جرعات اللقاح لـ«كوفاكس»

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، عن مبادرة لتوفير ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لآلية «كوفاكس» لتشارك اللقاحات.

وأعلن بايدن كيفية توزيع نحو 25 مليون جرعة لقاح للوقاية من مرض «كوفيد-19» من أصل 80 مليون جرعة سيوفها لباقي العالم.

وقال الرئيس الأميركي، في بيان، إن الولايات المتحدة ستتبرع بنحو 19 مليون جرعة من إمداداتها من لقاحات «كوفيد-19» من خلال البرنامج الدولي لتشارك اللقاح «كوفاكس».

ومن خلال «كوفاكس»، ستذهب ستة ملايين جرعة إلى أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ونحو سبعة ملايين جرعة إلى جنوب وجنوب شرق آسيا، وما يقرب من خمسة ملايين جرعة إلى أفريقيا.

وقال إن الجرعات المتبقة، التي تصل لأكثر من ستة ملايين، ستذهب بشكل مباشر من الولايات المتحدة إلى دول من بينها كندا والمكسيك والهند وكوريا الجنوبية.

وقال بايدن في البيان «نتشارك في هذه الجرعات ليس بغرض الحصول على خدمات أو انتزاع تنازلات». وأضاف «نتشارك هذه اللقاحات لإنقاذ الأرواح ولنقود العالم نحو إنهاء هذه الجائحة».