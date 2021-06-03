مصر وفرنسا والأردن تطالب بوقف إجراءات تقويض السلام «الأحادية»

القاهرة (وكالات)

أكدت مصر وفرنسا والأردن أمس، أهمية وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وفرص التوصل للسلام.

جاء ذلك في بيان مشترك لمصر وفرنسا والأردن عقب الاجتماع التنسيقي الذي عقدته وزارات الخارجية في الدول الثلاث عبر تقنية «فيديو كونفرانس» حول الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية. وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة، مجدداً التزام الدول الثلاث بحل الدولتين استناداً إلى القانون الدولي والمحددات المتفق عليها وهو الحل الوحيد الذي من شأنه تلبية تطلعات كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل دائم.

وأوضح البيان أن الاجتماع ساعد في دفع الجهود المنسقة لكل من مصر وفرنسا والأردن بشأن خططها لمعالجة الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة.