صالح: العراق عنصر مهم لأمن واستقرار المنطقة

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أمس، أن العراق الآمن المستقر بعلاقاته المتوازنة والمنفتحة على الجميع يمثل عنصراً مهماً لأمن واستقرار المنطقة.

وقال الرئيس صالح، خلال استقباله سفير دولة قطر في العراق خالد بن حمد السليطي، إن العراق يعمل على أن يكون نقطة التقاء المصالح في المنطقة والدفع نحو سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وآفاق التنمية والتعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الصحية والتغير المناخي وحماية البيئة، حسب بيان للرئاسة العراقية.

أمنياً، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية أمس، تفكيك شبكة إرهابية تقوم بنقل عناصرها داخل وخارج محافظة كركوك. وذكرت وكالة الاستخبارات، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع» أنه «وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارزها من إلقاء القبض على 4 إرهابيين كمجموعة إدارية تعمل داخل كركوك». وأوضحت أن «المجموعة الإرهابية تقوم بتوفير احتياجات عصابات داعش الإرهابية من مواد غذائية وأجهزة اتصال وتوزيع مايسمى الكفالات على عوائل داعش بالإضافة إلى نقل العناصر الإرهابية داخل مدينة كركوك وخارجها». وأشارت إلى أن الموقوفين من المدرجين ضمن قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء وفقًا لقانون الإرهاب، لافتة إلى أنه تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصوليا.

وفي السياق، أعلنت قيادة عمليات الأنبار، أمس، عن العثور على «كدس عتاد» خلال تنفيذ واجب مشترك في المحافظة.

وقالت القيادة، في بيان: إنه «تم العثور على كدس يحتوي على 107 قذائف هاون عيار 120 ملم، و174 طلقة مدفع عيار 57 ملم، وقاعدة صاروخ كاتيوشا محلية الصنع».

إلى ذلك، تمكنت القوات الأمنية، أمس، من تفكيك 4 عبوات ناسفة معدة لاستهداف أرتال التحالف الدولي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال مصدر أمني: إن «خبراء المتفجرات تمكنوا من تفكيك 4 عبوات ناسفة معدة لاستهداف أرتال التحالف الدولي بالقرب من تقاطع البطحاء في الناصرية بمحافظة ذي قار».