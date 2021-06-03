الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في سوريا إذا أغلق معبر المساعدات

دمشق (وكالات)

قال مسؤول إغاثة كبير بالأمم المتحدة أمس، إن ملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا سيواجهون كارثة إذا لم تنجح الأمم المتحدة في تمديد عمليات الإغاثة الإنسانية عبر الحدود الشهر القادم.

وهناك نحو ثلاثة ملايين، كثير منهم شردهم القتال في أماكن أخرى بسوريا خلال الصراع الممتد منذ 10 سنوات، يلوذون بالمنطقة القريبة من الحدود مع تركيا.

واقتصر إدخال المساعدات عبر الحدود مع تركيا في العام الماضي على منفذ واحد بعد اعتراض روسيا والصين على تجديد العبور عبر منافذ أخرى.

وتلوح مواجهة جديدة في الشهر القادم عندما يحين موعد تجديد تفويض العمليات.

وقال مارك كتس نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالملف السوري «ستكون كارثة إذا لم يتم تمديد العمل بقرار مجلس الأمن، نعلم أن الناس ستعاني بحق».

وقال كتس عند مركز تقديم مساعدات في بلدة ريحانلي الحدودية التركية: «نتوقع من المجلس أن يجعلوا احتياجات المدنيين في المقدمة، في شمال غرب سوريا هناك بعض من أشد الناس احتياجا على مستوى العالم».

وحالياً تعبر نحو 1000 شاحنة تابعة للأمم المتحدة إلى داخل سوريا شهرياً لتوصيل الطعام والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية عبر منفذ باب الهوى وهو الوحيد المفتوح، في محاولة لتلبية احتياجات 4 من بين كل 5 أشخاص في شمال غرب سوريا.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للصحفيين خلال زيارة للمنطقة «هذا هو شريان حياتهم».

وأضافت: «على مدى عام ونصف استطاع بعض أعضاء مجلس الأمن بشكل مخجل إغلاق معبرين آخرين إلى سوريا».

وتابعت قائلة «باب الهوى هو بالفعل كل ما تبقى، إذا تم إغلاقه ستكون هذه قسوة لا مبرر لها».

وفي سياق متصل، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان أمس، إن 21 ألف لاجئ سوري في الأردن لن يتلقوا المساعدات الغذائية الشهرية اعتباراً من الشهر المقبل بسبب نقص التمويل.

ووفق البيان فإن «21 ألف لاجئ سوري لن يتلقوا مساعداتهم الغذائية الشهرية اعتبارًا من يوليو المقبل بسبب نقص التمويل الذي أجبر البرنامج على إعطاء الأولوية للأكثر احتياجاً».

وأضاف أن «التمويل في الوضع الحالي غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الغذائية لجميع اللاجئين في الأردن».