هذه الدولة علقت لقاحاً ضد كورونا بسبب آثار جانبية

تظهر من حين لآخر أعراض جانبية أو شبهات لآثار جانبية لبعض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد هنا وهناك.

ما يدفع بعض الدول إلى تعليق تلك اللقاحات إلى حين التأكد من الآثار الجانبية.

آخر تلك الدول تشيلي التي قررت تعليق إعطاء جرحة ثانية من لقاح «أسترازينيكا» للأشخاص دون سن الخامسة والأربعين.وقال وزير الصحة إنريكي باريس إن السبب وراء التعليق يرجع لآثار سلبية محتملة على شخص يبلغ من العمر 31 عاما تلقى اللقاح.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باريس قوله «الحكومة تنتظر نتائج تحقيق غداً الجمعة لتقرر ما إذا كانت ستستأنف التطعيم» باللقاح المذكور.

وقال الوزير «تلقت الحكومة اليوم الخميس، 400 ألف جرعة جديدة من لقاح فايزر- بونتك».

كانت تقارير صحفية قد نقلت، مؤخرا، عن نائب وزير التجارة رودريجو يانيز قوله إن سبعة ملايين جرعة إضافية من لقاح «سينوفاك» الصيني وخمسة ملايين من لقاح «فايزر» سوف تصل بحلول نهاية العام إذا ما رأت السلطات الصحية أنها ضرورية.

يذكر أن حملة التطعيم في تشيلي تعد واحدة من بين الأسرع في العالم، حيث أعطت جرعة واحدة على الأقل لأكثر من 40% من مجموع السكان.