بريطانيا تضيف دولة عربية إلى قائمة السفر الحمراء

أضافت بريطانيا، اليوم الخميس، سبع دول إلى «القائمة الحمراء» للسفر، التي تدرج فيها وجهات يلتزم العائدون منها بالحجر الصحي في فندق.

ومن بين الدول التي أضيفت إلى اللائحة سريلانكا ومصر.

شملت المراجعة أيضا حذف البرتغال من القائمة الخضراء.

ولم تضف بريطانيا أي دول للقائمة الخضراء التي لا تتطلب العودة منها الخضوع لأي حجر صحي لمكافحة كوفيد-19.

وقالت الحكومة البريطانية إن كل التغييرات، التي تمت في القائمة، ستدخل حيز التنفيذ الساعة 0300 بتوقيت جرينتش في الثامن من يونيو الجاري.