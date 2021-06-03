الكشف عن شخصيات سيلتقيها بايدن في أول جولة خارجية

كشف البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن البرنامج المفصل لأول جولة خارجية يقوم بها الرئيس الأميركي جو بايدن خلال شهر يونيو الجاري.

وقالت الرئاسة الأميركية إن أول جولة خارجية للرئيس ستشمل لقاءات مع زعماء دول عدة.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن يعتزم لقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في العاشر من يونيو قبل أن يحضر قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في الفترة من 11 حتى 13 من يونيو في كورنوال في بريطانيا، حيث سيعقد اجتماعات ثنائية مع زعماء آخرين في المجموعة.

كما سيلتقي بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بالملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في قلعة وندسور في 13 يونيو.

ومن المقرر أن يسافر بايدن بعد ذلك إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في 14 يونيو، حيث سيحضر قمة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هناك في اليوم التالي.

وفي بلجيكا، من المقرر أن يلتقي بايدن مع الملك فيليب ورئيس الوزراء ألكسندر دي كرو.

كما سيعقد بايدن قمة منتظرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 16 يونيو في جنيف بسويسرا.