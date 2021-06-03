كم جرعة من لقاحات كورونا أعطيت في العالم؟

بدأت العديد من دول العالم حملات وطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام اللقاحات التي باتت متوفرة.

ووفقا لإحصاء يستند إلى معلومات رسمية أعطيت حتى، اليوم الخميس، أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كل أنحاء العالم.

فيما قررت دول عدة بدء حملة التلقيح للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، في حين يجتمع وزراء الصحة في مجموعة السبع للبحث في تقاسم الجرعات مع الدول الفقيرة.وحقن ما لا يقل عن مليارين و109 ملايين و696 ألفا و22 جرعة في 215 بلدا أو منطقة، بعد أقل من ستة أشهر على بدء حملات التلقيح في ديسمبر 2020 وفقا للتعداد الذي أعدته وكالة فرانس برس ويستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 09,00 ت غ.

وخلال خمسة أشهر حتى 24 أبريل، أعطيت مليار جرعة. وخلال شهر ونصف الشهر، مليار جرعة أخرى.

ومن الدول التي تتصدر قائمة التطعيم كندا (59 في المئة من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل) وبريطانيا (58,3 في المئة) وتشيلي (56,6 في المئة) والولايات المتحدة (51 في المئة).

في الاتحاد الأوروبي، أعطيت 254,98 مليون جرعة إلى 39 في المئة من السكان.لكن في أفريقيا، التي سجلت ارتفاعا جديدا لحالات كوفيد-19، توقف تماما تسليم اللقاحات كما ذكرت، اليوم الخميس، منظمة الصحة العالمية.

وتلقى 2% من الأفارقة فقط حتى اليوم جرعة واحدة من اللقاح على الأقل. ومن بين الدول الست التي لم تبدأ بعد بالتلقيح أربع منها في أفريقيا هي تنزانيا وبوروندي وتشاد وإريتريا.

وفي منبر نشرته الأربعاء صحيفة «لو موند» الفرنسية طالب ثلاثون رئيسا بـ«صفقة جديدة» حقيقية للسماح لأفريقيا بتخطي أزمة كوفيد-19.