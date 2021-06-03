البحرين تدعو المطعمين بلقاح «سينوفارم» لأخذ جرعة ثالثة

حثّت السلطات البحرينية، اليوم الخميس، من تلقوا لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد على أخذ جرعة ثالثة.

ولهؤلاء الخيار في تلقي جرعة ثالثة من اللقاح نفسه أو جرعة من لقاح «فايزر-بيونتك» الأميركي-الألماني، بحسب السلطات التي بدأت بالفعل تقديم الجرعة الإضافية هذا الأسبوع.

كانت منظمة الصحة العالمية منحت هذا الشهر موافقة طارئة للقاح «سينوفارم»، على ما أعلن المدير العام للمنظمة.

وقالت عضو فريق البحرين الوطني لمواجهة فيروس كورونا جميلة السلمان، في مؤتمر صحفي اليوم: «ندعو الجميع إلى المبادرة بالتسجيل لأخذ الجرعة المنشطة لما لها من دور في تطوير المنحى المناعي للجسم من خلال تكوين الأجسام المضادة لرفع المناعة».

وكان عضو الفريق مناف القحطاني أعلن قبل أسبوعين أنّ الجرعة الإضافية مخصّصة للمطعّمين باللقاح الصيني.

وأوضح: «تبيّن أن هناك فئة ممن تلقّوا اللقاحات أكثر عرضة للإصابة بالفيروس من غيرها. وبالتالي، صدر قرار (...) بالسماح بأخذ الجرعات المنشطة لمن تلقّوا لقاح سينوفارم».

وأضاف: «توصيتنا الطبية أن يأخذوا من لقاح فايزر بناء على الدراسات التي رأيناها»، لكن «هناك خياران، فايزر أو سينوفارم».

واعتمدت حملة التطعيم في البحرين، بشكل رئيسي، على لقاح «سينوفارم». لكنّها رخّصت أيضا لقاحات «فايزر- بيونتك» و«أسترازينيكا» و«سبوتنيك في».

وستمنح الجرعة الثالثة في البحرين بداية للبالغين من العمر 50 عاما فما فوق، ومن يعانون من السمنة المفرطة، والكوادر الطبية، بعد مرور ستة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.