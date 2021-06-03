طالبو لجوء يربحون دعوى قضائية ضد دولة أوروبية

ربح ستة من طالبي اللجوء، طعناً قانونياً ضد حكومة بريطانيا، بعد أن وجد قاض في المحكمة العليا أن مكان إقامتهم لم يلبِ «الحد الأدنى من المعايير الأساسية».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن ثكنات «نابير» العسكرية السابقة التي كانوا يقيمون بها، والموجودة في مقاطعة «كنت» بجنوب شرق بريطانيا، كان يتم استخدامها لإيواء المئات من طالبي اللجوء منذ سبتمبر الماضي، وذلك على الرغم من التحذير الذي وجهته هيئة الصحة العامة لوزارة الداخلية، وجاء فيه أن الثكنات غير ملائمة.

وقال طالبوا اللجوء، وهم جميعاً من الرجال وقيل إنهم «ناجون من التعذيب و/أو الاتجار في البشر»، إن وزارة الداخلية تقوم بإيواء الأشخاص في الثكنات بصورة غير قانونية، وإن الظروف هناك «تشكل مخاطر حقيقية وفورية على الحياة، وعلى سوء المعاملة».