محكمة تدين دولة أوروبية بتلويث الهواء

باتت مسألة تلويث الهواء تحظى باهتمام كبير في أوروبا بفعل التحذيرات المتكررة من خطورة التغير المناخي والاهتمام المتنامي الذي توليه المنظمات غير الحكومية للبيئة.

في هذا السياق، دانت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي (محكمة العدل الأوروبية)، ألمانيا اليوم الخميس بسبب تجاوزها بشكل كبير الحدود القصوى لثاني أكسيد النيتروجين، الملوث للهواء، على مدار أعوام طويلة.جاء في قرار المحكمة، اليوم في لوكمسبورج أن جمهورية ألمانيا الاتحادية انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

يشار إلى أن قوانين الاتحاد الأوروبي تنص على ضرورة أن تكون مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في الجو أقل من 40 ميكروجراما لكل متر مكعب في المتوسط خلال العام.

جاء الحكم على خلفية دعوى من المفوضية الأوروبية تتعلق بالأعوام من 2010 وحتى 2016. ووفقا للدعوى التي أقامتها المفوضية الأوروبية في 2018، تتجاوز الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي: "بشكل منهجي ومستمر الحدود فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين سنويا وعلى مدار كل ساعة" ومنذ عام 2010.

من جانبها، قيمت منظمة "أوم فيلت هيلفه" الألمانية المعنية بحماية البيئة الحكم ضد ألمانيا بأنه هزيمة شديدة للحكومة الألمانية.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، يورجن راش، اليوم الخميس في العاصمة برلين "الإدانة النهائية للحكومة الاتحادية من قبل أعلى محكمة أوروبية هي صفعة مدوية بالنسبة لجماعات الضغط في موضوع انبعاثات الديزل".

ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات سريعة تبعا لذلك، بينها إعادة التخصيص السريع لمساحات الطرق في مسارات الدراجات مثلا.