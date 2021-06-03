دولة عربية تكشف موعد إنتاج لقاح كورونا محلياً

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

تسعى العديد من الدول عبر العالم إلى إنتاج لقاحات فيروس كورونا المستجد على أراضيها لتفادي نقص التزود بجرعات كافية لحملاتها الوطنية للتطعيم ضد الوباء.

في هذا الصدد، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية، إن إنتاج أول دفعة من لقاح «سينوفاك» الصيني سيتم خلال أسبوعين، مشيرة إلى اتجاه مصر لتطعيم أكبر نسبة من فئات الشعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت وزيرة الصحة، خلال زيارتها لمحافظة الغردقة، أن الوزارة تنسق مع كافة أجهزة الدولة لإنتاج أكبر كميات من اللقاح.

كانت الدكتورة هالة زايد أكدت، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، يوم الأحد الماضي، الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في الفنادق بمحافظتي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، مشيرة إلى أنه يجري حالياً الانتهاء من تطعيم العاملين في الأنشطة المعاونة لهذه المؤسسات.

كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تطعيم جميع سكان مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، بعد الانتهاء من تطعيم العاملين في قطاع السياحة.