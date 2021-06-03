تفجيرات في حافلات تستهدف حياً شعبياً في كابول

استهدف هجوم، اليوم الخميس، حافلة ركاب صغيرة في حي شعبي في العاصمة الأفغانية كابول للمرة الثالثة هذا الأسبوع بعد هجومين داميين تبناهما تنظيم داعش الإرهابي.وأوقع انفجار عبوة ناسفة، اليوم الخميس أثناء مرور الحافلة، أربعة قتلى وأربعة جرحى على طريق رئيسي في حي في غرب العاصمة الأفغانية، كما أفاد ناطق باسم الشرطة.

ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم على الفور.

ومساء الثلاثاء، خلّف هجومان مماثلان في غرب كابول، ما لا يقل عن عشرة قتلى وعشرات الجرحى.

وفي بيان نشره موقع "سايت إنتليجنس" المتخصص، أعلن تنظيم داعش المتطرف مسؤوليته عن هذه الهجمات الأربعاء.

ومع تسريع القوات الأميركية عملية انسحابها من أفغانستان، انخفضت وتيرة الهجمات ضد مدنيين بشكل كبير في كابول.

في مايو، هز العاصمة هجومان داميان وقع ثانيهما في 14 مايو واستهدف مسجدا مخلّفا 12 قتيلا على الأقل بمن فيهم إمام المسجد. وقد أعلن تنظيم داعش المتشدد مسؤوليته عنه.

وفي 9 مايو، قتل ما لا يقل عن 50 شخصا، معظمهم من الفتيات، في هجوم ثلاثي على مدرسة، لم تتبنه أي مجموعة حتى الآن، في حي "داشت-برشي" في كابول.