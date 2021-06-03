برلمان دولة أوروبية يتهم حكومته بالفشل في التعامل مع كورونا

بدأت البرلمانات في العديد من دول القارة الأوروبية بتشكيل لجان لمعرفة ما إذا كانت الحكومات نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت أوروبا من أكثر القارات تأثرا بالوباء الذي تفشى في العالم منذ ديسمبر 2019.

وقالت اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي، اليوم الخميس، إن حكومة تيار يسار الوسط أخفقت من عدة جوانب في التعامل مع جائحة كوفيد-19.وقالت اللجنة إن الحكومة كانت بطيئة في وضع نظام للفحص والتتبع، وتقاعست عن حماية المسنين، ولم تكن هناك خطوط فاصلة بين مسؤوليات السلطات العامة والمحلية. ولم تعلق على استراتيجية السويد المثيرة للجدل بعدم فرض العزل العام.

وقال هانز إيكستروم، نائب رئيس اللجنة والنائب عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي خلال جلسة في البرلمان "من الواضح أن السويد لم تكن مستعدة بشكل كاف قبل (الجائحة) ويمكننا التعلم من الكثير من الإخفاقات التي أشرنا إليها".

واختارت السويد عدم فرض إجراءات الإغلاق معتمدة بدلاً من ذلك على الإجراءات الطوعية بشكل كبير. وسجلت عدد وفيات أعلى من الدول المجاورة، لكنه أقل من معظم الدول الأوروبية التي اختارت فرض الإغلاق العام.

وقالت اللجنة إنه كان يتعين على الحكومة أن تكون أسرع في وضع إطار للفحص والتتبع، وفي سن قانون يمنحها سلطات أكبر للتعامل مع الأزمة، وفي عزل دور رعاية المسنين.

وسجلت السويد حتى 26 مايو الماضي أكثر من مليون إصابة بكوفيد-19 ونحو 14500 وفاة.