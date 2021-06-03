انقطاع اتصالات خدمات الطوارئ في فرنسا وماكرون قلق

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إنه "من السابق لأوانه إجراء تقييم" بعد الأعطال في الشركة المشغلة لشبكة الاتصالات أورانج التي عرقلت الاتصال بخدمات الطوارئ مساء الأربعاء، لكنه "قلق جدا".

وأوضح ماكرون ردا على سؤال خلال زيارته لمنطقة لو في جنوب غرب فرنسا "نحن في طور التقييم (...) من السابق لأوانه إجراء تقييم لكن من الواضح أننا قلقون جدا".

وكان عطل في أجهزة لنقل الاتصالات منع الاتصال على أرقام خدمات الطوارئ وكذلك الخطوط الأرضية بين الساعة 18,00 ومنتصف ليل الأربعاء الخميس.

وتعذر الاتصال بالعديد من خدمات الإنقاذ في كل أنحاء فرنسا. ووصف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان العطل في كل أنحاء فرنسا لدى مجموعة التشغيل أورانج لساعات مساء الأربعاء، بأنه "خلل خطير وغير مقبول".