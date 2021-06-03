دراسة تكشف لغز قوة عين الصقر

أكدت دراسة حديثة أنّ سر قوة عين الصقر في الصيد تكمن في علامات داكنة توجد أسفل العين تعمل كدرع من الشمس لتحسين قدرته على الصيد.

ويُضرب بـ«عين الصقر» المثل في حدة البصر، التي لا تجعله يخطئ فريسته، ولطالما حير ذلك العلماء.

وقالت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعتي كيب تاون، ويتواترسراند بجنوب أفريقيا،إن الخطوط الداكنة المميزة الموجودة أسفل عيني صقر الشاهين، التي تسمى «شريط الملار»، تقلل وهج ضوء الشمس وتمنحه ميزة تنافسية أثناء المطاردة عالية السرعة، وهي سمة تطورية يحاكيها بعض كبار الرياضيين الذين يضعون الماكياج الداكن أسفل أعينهم لمساعدتهم على اكتشاف الكرات سريعة الحركة في الرياضات التنافسية، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

وخلال الدراسة التي نشرت أمس في دورية «بيولوجي ليترز»، أثبت العلماء مسؤولية هذه العلامات أسفل عيني الصقر عن حدة البصر، بعد أن كشفوا عن تطورها وفقا للمناخ؛ حيث وجدوا أنّه كلما كان موطن الطائر أكثر إشراقا، كان ريش «ظل الشمس» الداكن أكبر وأكثر قتامة. واستخدم العلماء صورا لصقور الشاهين من جميع أنحاء العالم نُشرت على الإنترنت بواسطة مراقبي الطيور وسجلوا حجم «شريط الملار» لكل طائر، ثم استكشفوا كيف يختلف هذا الشريط، وفقا لعدد من العوامل المتعلقة بالمناخ المحلي، مثل درجة الحرارة وهطول الأمطار وقوة ضوء الشمس.

وتضمنت الدراسة مقارنة خصائص الشريط، باستخدام أكثر من ألفي صورة للصقور تمثل 94 منطقة أو دولة مختلفة، وأظهرت النتائج أن هذا الشريط كان أكبر وأكثر قتامة في مناطق العالم حيث يكون ضوء الشمس أقوى.

وتقول ميشيل فريتوس الباحثة الرئيسية بالدراسة في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة كيب تاون بالتزامن مع نشر الدراسة: «أصبحت فرضية الوهج الشمسي متأصلة في الأدب الشعبي، لكن لم يتم اختبارها تجريبيا من قبل، وتشير نتائجنا إلى أنّ أفضل طريقة لتفسير وظيفة (شريط الملار) في صقور الشاهين هي هذه الفرضية».