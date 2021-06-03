إيران تفقد حق التصويت في الأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن إيران فقدت حق التصويت في الأمم المتحدة بسبب التأخير في سداد ديونها للمنظمة البالغة أكثر من 16 مليون دولار.

وفي يناير الماضي، أعلن غوتيريش أن 7 دول من بينها إيران وليبيا فقدت الحق في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعدم تسديدها مستحقاتها المتراكمة، مشيرا في رسالة موجهة إلى الجمعية العامة إلى أن هذه الدول هي "إيران والنيجر وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو برازافيل وجنوب السودان وزيمبابوي".

وأفيد بأن الدول السبع تأخرت عن السداد ما ترتب عليه وفق المادة 19 من الميثاق، حرمانها من حق التصويت في الجمعية العامة، وذلك لعجزها عن سداد التزاماتها المالية لما يعادل أو يزيد عن اشتراكاتها المستحقة لعامين.