غرق أكبر سفينة للبحرية الإيرانية في خليج عمان

طهران (وكالات)

اشتعلت النيران في أكبر سفينة للبحرية الإيرانية، ثم غرقت في وقت لاحق، أمس، في خليج عُمان في ظروف غامضة، حسبما ذكرت وكالات الأنباء شبه الرسمية.

وقالت وكالتا «أنباء فارس» و«تسنيم»، إن الجهود فشلت في إنقاذ سفينة الدعم «خرج»، التي تحمل اسم الجزيرة التي تشكل محطة رئيسية لتصدير النفط الإيراني.

وذكر التلفزيون الرسمي أن «الحريق بدأ في الساعة 2:25 صباحاً بالتوقيت المحلي، وفشل رجال الإطفاء في احتوائه، لتغرق السفينة بالقرب من ميناء جاسك الإيراني، الذي يبعد حوالي 1270 كيلومتراً جنوب شرق طهران على خليج عُمان بالقرب من مضيق هرمز».

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية لبحارة يرتدون سترات نجاة أثناء مغادرة السفينة، بينما تضطرم النيران خلفهم، وأشار التلفزيون الحكومي ووكالات الأنباء شبه الرسمية إلى أن «خرج» سفينة تدريب.

وتعمل «خرج» كواحدة من بضع سفن البحرية الإيرانية القادرة على توفير الإمداد في البحر لسفنها الأخرى، كما تستطيع رفع حمولات ثقيلة وتكون بمثابة نقطة انطلاق للمروحيات.

وانضمت السفينة، التي صنعت في بريطانيا، ودشنت عام 1977، إلى البحرية الإيرانية عام 1984.