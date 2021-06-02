الاتحاد الأوروبي: إجراءات جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب

بروكسل (وكالات)

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، دخول إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف دوله الـ27 حيز التنفيذ اليوم الخميس.

وذكر الاتحاد في بيان، أن الإجراءات الجديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تشمل إكمال التصريح النقدي للمسافرين الذين يحملون حوالي 10 آلاف يورو أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأخرى أو أي وسيلة دفع أخرى مثل الشيكات السياحية أو السندات الأذنية.

وأضاف أنه سيتم تفعيل العديد من الإجراءات التي تزيد من شدة القوانين وتصعيبها على دخول كميات كبيرة من الأموال غير المعلنة.