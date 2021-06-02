إسرائيل تدمّر نقطة مراقبة للجيش السوري في «الجولان»

تل أبيب (وكالات)

دمّر الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأول، نقطة مراقبة تابعة للجيش السوري في هضبة الجولان، وذلك للمرة الثالثة هذا العام وفق متحدّث عسكري.

وجاء في تغريدة أطلقها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية أفيخاي أدرعي أنّ «الجيش دمّر نقطة المراقبة الأمامية للجيش السوري، والتي أقيمت في منطقة إسرائيلية غربي خط ألفا وسط هضبة الجولان»، في إشارة إلى الجانب الإسرائيلي من المنطقة العازلة التي تسيّر فيها الأمم المتحدة دوريات مراقبة.

وأعلن أدرعي أن «القوات الإسرائيلية قامت باقتحام نقطة المراقبة السورية وتفجيرها بواسطة أجهزة تفجيرية»، مشدّداً على أنّ «الجيش الإسرائيلي لن يتسامح مع أي محاولة لانتهاك سيادة إسرائيل وسيواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن مواطنيها».

ولم ترد على الفور أي تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية، وأخرى لميليشيات «حزب الله» اللبناني. ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل التصدّي لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري قرب حدودها.