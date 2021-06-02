ألمانيا: استمرار تدني نسبة السلالة الهندية لكورونا في العينات الإيجابية

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات استمرار تدني الدور الذي تلعبه السلالة الهندية لفيروس كورونا (B2.617.1.) المعروفة باسم دلتا بين العينات الإيجابية في البلاد.

وأوضح المعهد في تقرير مساء اليوم الأربعاء أن نسبة السلالة الهندية الجديدة بين العينات الإيجابية بلغت 2.1% في الأسبوع بين 17 إلى 23 مايو الماضي، وذلك بعد أن كانت هذه السلالة قد سجلت ارتفاعاً طفيفاً وصل إلى 2.4% في الأسابيع السابقة على هذه الفترة.

وبذلك تكون الطفرة التي تم اكتشافها أولاً في الهند صاحبة أكبر نسبة في العينات الجديدة في حالات كورونا الإيجابية بعد الطفرة البريطانية (B7.1.1.) التي أُطْلِق عليها اسم الفا ولكن بفارق كبير إذ وصلت نسبة الطفرة البريطانية بين العينات الإيجابية إلى ما يقارب 93%.

وأظهرت بيانات التقرير استمرار تدني نسبة السلالتين بيتا (B351.1.) و جاما (P1.) بين العينات الإيجابية.

وكان قد تم مؤخراً تسمية طفرات كورونا المثيرة للقلق بأسماء الحروف الأبجدية اليونانية مؤخراً بهدف عدم تسميتها بأسماء الدول التي تم اكتشافها فيها حيث قالت منظمة الصحة مساء أول أمس الاثنين إن تسمية الطفرات بأسماء هذه الدول تنطوي على «تشهير وتمييز» ضد هذه الدول.