بعد تحذير دياب.. الراعي يوبخ السياسيين اللبنانيين

بعد تحذير حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان، بقوله لبنان «في قلب الخطر الشديد»، عبر البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، اليوم الأربعاء، عن استيائه من عجز كبار السياسيين في بلاده عن الاتفاق على تشكيل الحكومة بينما تغرق البلاد أكثر في انهيار مالي.

وقال الراعي بعد لقائه بالرئيس ميشال عون "ما عندنا رغيف.. ما عندنا دواء.. ما عندنا محروقات.. لم يبق عندنا شيء. ماذا تنتظرون؟"

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وهناك خلافات بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس عون بشأن المناصب الوزارية منذ أكتوبر مما حال دون تشكيل حكومة جديدة يحتاج إليها لبنان بشدة لبدء تنفيذ إصلاحات والحصول على مساعدات أجنبية.

ولبنان دون حكومة منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بعد انفجار شحنة مواد كيماوية في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس ومقتل المئات.

وتعمل حكومة دياب حاليا على أساس تسيير الأعمال.

وضاعت أي بارقة أمل في تحقيق انفراجة بعد زيارة الراعي للقصر الرئاسي اليوم الأربعاء بعد أن أصدر كل من الحريري وعون بيانين تبادلا فيهما الانتقادات.

وقال البطريرك الراعي إن البلاد بحاجة إلى إنقاذ وليس حربا كلامية وأضاف "احترموا بعضكم أيضا.. الإهانات لا تعمل شيئا. الإهانات تعكر الأمور والإهانات ليست ثقافة ولا حضارة".

وجاءت تصريحات الراعي قبل زيارة للفاتيكان للقاء البابا فرنسيس في الأول من يوليو. وسيلتقي البابا، الذي وعد بزيارة لبنان إذا اتفق السياسيون فيه على تشكيل حكومة جديدة، بزعماء الطوائف المسيحية اللبنانية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في بلادهم.