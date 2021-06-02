أغرب قصة تعذيب لطفل مصري من والده.. ماذا فعل!



أحمد عاطف (القاهرة)

ألقى الأمن المصري القبض على أب مصري متهم بتوثيق نجله ووضع عسل أسود على جسده وتركه للحشرات والذباب أعلى منزله لمدة ساعة كاملة بسبب اتهام جار طفله بالسرقة في محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، فيما هدد زوجته بالضرب والربط هى الأخرى إذا حاولت فك قيود الطفل الصغير.

وحرر الأمن محضراً بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بحجز المتهم على ذمة التحقيقات، وإحالة الطفل إلى الطب الشرعى لبيان الإصابات التى تعرض لها نتيجة عنف والده، بعدما استغاثت الأم بنجدة الطفل الذى حرك محضراً بنيابة شبين القناطر والتى باشرت التحقيقات وكلفت مباحث شبين القناطر بإعداد التحريات حول الواقعة، وسرعة ضبط الأب المتهم بالواقعة.

وطالبت الأم التى تنازلت عن المحضر الذي حررته ضد والد الطفل من الجهات الأمنية بالتعهد بعدم تعدي زوجها عليها وعلى طفليها مرة أخرى، خاصة أنه يعتدي عليهم بوحشية، موضحة أنها لم تكن تتوقع ردته القوية التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، مناشدة الجميع بعدم تكرار نشر الصورة الخاصة بالواقعة، والتي ظهر خلالها الطفل موثقاً من الخلف ليديه ورجليه وعلى جسده عسل أسود حتى لا تسببت في أذى نفسى لابنها.