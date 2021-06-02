شيخ الأزهر يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة قادة الأديان حول التغير المناخي بروما

أحمد شعبان (القاهرة)



تسلم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعوة رسمية لحضور قمة قادة الأديان حول التغير المناخي، والتي تعقدها الحكومة البريطانية بالعاصمة الإيطالية روما، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، بحضور شخصيات دينية بارزة وقادة سياسيين ودينيين من مختلف الدول حول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر، السير جيفري آدامز، السفير البريطاني في مصر، اليوم الأربعاء، بمقر المشيخة بالقاهرة.

وقال شيخ الأزهر خلال اللقاء «إن الأديان تنطلق من الحفاظ على الكون والبيئة، والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تؤكد أن كل الكائنات تسبح لله، إنساناً ونباتاً وحيواناً وجماداً، حيث قال تعالي «وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم»، وهو ما يؤكد أن كل ما في الكون له حقوق محددة يجب احترامها».

وأشار الطيب إلى أننا لدينا فقه إسلامي للتعامل مع هذه الحقوق، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم حين يرسل جيشاً يوصيه بألا يقتل حيواناً في جيش العدو إلا عند الحاجة للأكل، وألا يحرق نخلاً ولا يفرق نحلاً، مشيراً إلى أن النبي صلى الله علي وسلم حرص على بيان ضرورة صون حق النبات والحيوان والجماد في مواقف شتى تدل على موقف الإسلام الواضح من حماية الكائنات والحفاظ على التوازن البيئي.

ورحب الطيب بدعوة الحكومة البريطانية لقادة الأديان للتناقش والتباحث بشأن التغير المناخي، مؤكدًا أن هذه الخطوة مهمة للغاية، وأن هناك قيادات دينية تحدثت كثيرًا عن ضرورة حماية البيئة وموقف الأديان في هذا الشأن، مشيراً إلى أن هذا الموقف هو موقف واحد وواضح ولا يقبل التأويل، وهو ضرورة الحفاظ على البيئة ورفع الوعي بهذا الشأن.

وشدد الطيب على أنه لابد من تذكير العالم دائماً بتلك المشكلة، ولابد أن تكون هناك يد عليا وقوة لا تخضع للحسابات السياسية ولا المصالح الاقتصادية تقوم على مهمة حفظ البيئة، وتتبع التغييرات المناخية بالدراسة والبحث وإيجاد حلول مناسبة بشأنها.

من جانبه، قال السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز «سعدت بلقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب اليوم، لمناقشة تعاون المملكة المتحدة مع الأزهر في مجال المناخ والتعليم»، مؤكداً أن تغير المناخ قضية تهمنا جميعاً، سواء سياسيين أو زعماء دينيين أو مواطنين، وإننا نشجع جميع المنظمات على أداء دورها، ونحن حريصون على العمل مع الأزهر، لتحديد سبل التعاون وتعزيز جهود الأديان لرفع الوعي بهذا التحدي العالمي.